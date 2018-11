Maastricht maakt zich op voor Wereldbeker vierspannen

Wereldkampioen Boyd Exell, zilveren medaillewinnaar Chester Weber, bronzen medaillewinnaar Edouard Simonet, winnaar van de marathon in Tryon Koos de Ronde, winnaar van de eerste Wereldbekerwedstrijd in Lyon Jérôme Voutaz, lid van het bronzen Belgische team Glenn Geerts en uiteraard IJsbrand Chardon komen op vrijdag-en zaterdagavond in het MECC aan de start. Chardon wist bovendien afgelopen weekend de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart te winnen en is er op gebrand, dit kunstje te herhalen in de kleinere piste van Maastricht.

De parcoursbouw is in handen van Jeroen Houterman uit het Limburgse Meterik die inmiddels zijn sporen in de mensport heeft verdiend. Houterman: “Maastricht is nieuw voor mij en natuurlijk ook een uitdaging. Het parcours moet fair zijn voor de paarden, maar ook selectief. De uitdaging zit hem in hoe ik de poorten, waar de menners doorheen moeten, ga neerzetten. Op de korte zijde is het moeilijker om aan te rijden, omdat ze dan eerst diep de bocht in moeten. Ik zal dat moeten doseren.”

Programma:

Vrijdag 23 november, 21.45 uur: eerste wedstrijd Wereldbeker vierspannen met drive off voor de beste 3 menners over verkort parcours.

Zaterdag 24 november, 21.45 uur: Wereldbeker vierspannen met drive off voor de beste 3 menners over hetzelfde parcours. In de drive-off beginnen de menners met een schone lei.

Klik hier voor meer informatie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.