Marathon zorgt voor een spannende vaardigheid bij de tweespannen op het NK

Nederlandse Kampioenschappen 1paZ en 2paZ

De acht hindernissen waren voor de meeste rijders goed te rijden. Bij de enkelspannen kwam Eline Houterman na een stroeve start in de eerste hindernis als winnares uit de wedstrijd. Larissa Jansma wist na de dressuur gewonnen te hebben ook op de tweede dag een uitstekende prestatie neer te zetten door achter Eline als tweede te eindigen. Vlak achter Larissa werd Frank van der Doelen met Iverno derde in de marathon.

Met deze twee uitstekende resultaten gaat Larissa nu fier aan de leiding in het klassement met ruim zes punten voorsprong op de nummer twee, Pieter Karelse die vierde werd in de marathon. De bronzen plek wordt voorlopig door Paul Versluis bezet, die in beide onderdelen vijfde werd.

Alles of niks

“Alles of niks”, moet Edwin Spek bij de tweespannen gedacht hebben. Na gisteren hekkensluiter geweest te zijn in de dressuur, is hij koploper in de marathonuitslag. Stan van Eijk volgt hem op met één strafpunt meer. Stan kende alleen problemen in de derde hindernis waar bovendien een balletje viel, maar in de overige hindernissen reed hij toptijden. Ook Annegreet Zaaijer is goed in vorm en zette een uitstekende marathon neer.

In het tussenklassement heeft de top drie van gisteren stuivertje gewisseld. Erik Evers, vandaag goed voor de vijfde plaats, gaat aan de leiding voor Stan van Eijk en Eline Mentink die met een tiende notering vandaag zakte naar de derde plaats in het klassement. De verschillen tussen de tweespannen in de top drie zijn heel klein, dus het wordt morgen in dit kampioenschap een erg spannende vaardigheid.

Eline Houterman

Kleine foutjes bij de SWM rijders

De samengestelde menners reden vandaag zes hindernissen, op de klasse Z pony-aanspanningen na die ook acht hindernissen moesten volbrengen. Enkele deelnemers werden geëlimineerd door niet herstelde parcoursfouten, maar opvallend genoeg werden er ook in het A-traject fouten gemaakt. Hindernis 5 was de boosdoener van de meest afgevallen balletjes.

Anouk Versluis heeft bij de 1poL haar leidende positie verstevigd en lijkt niet meer te kloppen in de vaardigheid. Zij staat ruim 19 punten los op de nummer twee, Barry Stoop. In de overige rubrieken hebben er weinig veranderingen plaatsgevonden.

Morgen worden zowel het NK als de SWM afgesloten met de vaardigheid en wordt bekend wie zich Nederlands Kampioen 2023 mogen noemen.

