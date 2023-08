Marie de Ronde-Oudemans benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau

Foto: Sabine Timman

Het verzoek om Marie te benoemen tot Orde van Oranje Nassau kwam vanuit veel verschillende kanten binnen de mensport. Marie begon al op jonge leeftijd met het maken van foto’s van de vierspannen, wat ze overigens eerder deze maand ook nog deed voor Hoefnet op het NK enkel- en tweespan paarden in Gaasterland. Later was ze groom bij meerdere rijders en leerde ze echtgenoot Koos kennen.

Marie verzorgt het wedstrijdsecretariaat van vele wedstrijden, maar springt ook bij als er computerproblemen zijn, als er ingevlochten moet worden of als er hulp nodig is in de hindernissen. Daarnaast houdt ze zich binnen alle aspecten van de organisatie van nationale en internationale wedstrijden bezig, is nationaal en internationaal jurylid, verzorgt bijscholingen voor jury’s en officials voor de KNHS en was meerdere malen Chef d’Equipe voor onder andere Nederland, Australië, Italië en Amerika. Alsof dat al niet genoeg was, leverde Marie een grote bijdrage voor de Nederlandse mensport, door onder andere het WK vierspannen in Beesd 2008 naar Nederland te halen.

Rolmodel

Marie is een rolmodel en is altijd bereidt om anderen te helpen. Zo bedacht ze de Chapeau! prijs, dat bedoelt is om vrijwilligers te eren voor hun inzet voor de sport. Marie is een duizendpoot die de Nederlandse en internationale mensport naar een hoger niveau brengt en heeft door haar vele kennis, ervaring en enthousiasme voor ieder probleem een oplossing of een ander inzicht.

Marie werd dankzij alle bovengenoemde bijdragen aan de mensport, vandaag door de burgemeester van de Gemeente Voorne aan Zee, de heer Peter Rehwinkel, benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau. Dit is de hoogste onderscheiding in Orde van Oranje-Nassau.

Marie, ook namens Team Hoefnet van harte gefeliciteerd!

