Marie Tischer wint het Goldene Fahrabzeichen

“Het winnen van deze prijs is een hele grote beloning voor alle tijd en energie die leidde naar de successen”, reageert Marie Tischer. “Het is altijd al een doel geweest om het Goldene Fahrabzeichen ooit te mogen winnen. Ik ben best wel trots en super dankbaar voor iedereen die me gedurende dit process heeft geholpen. Er zijn al vele dromen uitgekomen door iedereen om me heen en mijn paarden! Het was geweldig om deze bijzondere prijs tijdens het event in Frankfurt te mogen ontvangen. Frankfurt is mijn thuis en het was geweldig dat al mijn vrienden en familie er waren. De sfeer was geweldig, ik ben heel erg dankbaar.”

Marie Tischer heeft de prijs voornamelijk gewonnen door haar goede dressuurresultaten, maar ze behaalde ook twee gouden medailles op het WK Jonge Menpaarden met Fortino, bij de zes- en zevenjarigen én de zilveren medaille met Sky-Dweller TSF. “De dressuur vind ik het allerleukste onderdeel. Ik ben echt dolgelukkig dat we het Goldene Fahrabzeichen daardoor verdiend hebben!”

Marie Tischer ontvangt de Goldene Reitabzeichen in Frankfurt

