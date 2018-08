Marieke Hilhorst: Instructeur KNHS Horka Trainingsdagen Mennen in Ermelo

Waar kennen we jou van?

Je zou me kunnen kennen als examinator voor het menbewijs of als eigenaar van Menschool Soest en Stalhouderij Klein Middelwijck. In ons bedrijf leiden wij mensen op voor het menbewijs, wat vaak de eerste kennismaking met het mennen is, vanuit dat menbewijs gaan we verder. Tevens kan je bij ons terecht voor diverse activiteiten die wij vanuit de stalhouderij invulling geven. Daarbij kan je denken aan ritten door onze mooie Soesterduinen met de huifkar of paardentram en/of bedrijfsuitjes waarin de betreffende groep zelf de leidsels in handen neemt. Daarnaast zit ik in het bestuur van Mendistrict West voor de recreatie en heb ik mee geschreven aan de nieuwe menboeken voor zowel enkel- en tweespan.

Hoeveel paarden heb je op dit moment in training?

Wij hebben momenteel 8 paarden in training, een paar jonge paarden die wij opleiden en africhten. Maar ook onze paarden moeten in shape blijven.

Wat vind je belangrijk tijdens de training?

Ontspanning! Zonder ontspanning bereik je niets, dit geld voor alle niveaus. Daarnaast is afwisseling ook erg belangrijk, dit houdt de paarden fris in het hoofd en daardoor blijven ze blij. En een blij paard wil graag voor je werken.

Waar ligt jouw focus tijdens een training?

Weer die ontspanning, aanleuning, tact en regelmaat. De basis dus, zonder dit ben je niet aan het trainen maar aan het rondrijden. De training is ervoor om beter te worden. Dat het soms op de wedstrijden niet lukt zoals in de training kan, maar in de training moet dat goed gaan, dat is de basis.

Hoe bereid jij je voor op wedstrijden?

Proefgericht trainen thuis, dus de proef of die hindernis thuis rijden. En veel wedstrijden rijden om wedstrijdritme te krijgen, voor jezelf, maar ook voor je paard.

Wat heb jij al bereikt in de paardensport?

In de sport wellicht niet zoveel, maar ik heb een mooi bedrijf opgebouwd waarin we veel mensen hebben opgeleid tot koetsier. Dat vind ik leuk om te doen en te zien hoe men zich daarin ontwikkeld. Daarnaast geef ik les op verenigingen en bij mensen thuis of bij ons op stal. De groei die zo’n combinatie dan maakt is echt gaaf om te zien en bijzonder dat ik daar een steentje aan kan bijdragen.

Wat wil je graag nog bereiken in de paardensport?

Oh jee, nog zoveel. Ik moet ook nog zoveel leren en wil mij graag blijven verbeteren als menner maar ook als instructeur. Ik zeg altijd hoe meer je weet, hoe moeilijker het is.

Bron: KNHS