Marieke Witteveen en Cornelie de Geijter verzorgen Jeugdmendag Oost

De jeugdmenners krijgen dressuurles van Marieke Witteveen en de vaardigheidlessen worden gegeven door Cornelie de Geijter. Dat de jeugd uit Mendistrict Oost succesvol is, dat bleek afgelopen weekend maar weer tijdens de Junior Strijd der Districten. Ze gingen er toen met de eerste prijs vandoor.

“Het doel van deze trainingsdag is de voorbereiding op het outdoor seizoen. Door deze training willen we de jeugd extra stimuleren”, aldus Rowan Timmer van Mendistrict Oost. “We willen de jeugd tijdens deze dag goede tips meegeven, zodat ze doelgericht aan de slag kunnen. Daarnaast maken we hen erop attent dat als ze samengestelde menwedstrijden willen rijden, dit aangegeven kan worden bij wedstrijdorganisaties. Zij schrijven niet altijd standaard een jeugdrubriek uit, maar vaak kan dat wel op aanvraag.”

“De Jeugdmendag is open voor alle jeugdrijders van 8 t/m 21 jaar, maar we willen graag de rijders uit ons District voorrang geven, mocht het vol raken.”

