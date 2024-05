Marijke Hammink met grote overmacht naar overwinning in Lähden

Het pittige parcours was in het voordeel van Marijke Hammink, die ermee een gat van meer dan 31 strafpunten wist te creëren tot Niels Kneifel (GER), de nummer twee. Marijke wist als enige van de vierspan pony’s dubbel foutloos te blijven en gaf daarmee niets weg. Marijke won de dressuur en werd nipt tweede in de marathon op slechts 0,30 punt verschil met Steffen Brauchle (GER).

25 strafpunten verschil voor Boyd Exell

Boyd Exell, die vorige week nog de wedstrijd in Windsor won, wist ook in Lähden een groot gat tot zijn concurrentie te houden. Hij eindigde achter Chester Weber (USA) in de dressuur, won zaterdag de marathon en wist vervolgens als enige van de vierspan paarden dubbel foutloos te blijven. Het verschil tussen Exell en Weber, de nummer twee, was uiteindelijk 25 strafpunten.

Stan van Eijk tweede

Bij de tweespan pony’s en de tweespan paarden waren de verschillen in de top kleiner. Marcel Luder (SUI) won de marathon en de vaardigheid met één gevallen bal. Niemand wist namelijk dubbel foutloos te blijven. Met iets minder dan acht punten meer eindigde Stan van Eijk op de tweede plaats, gevolgd door Franck Grimonprez (FRA) en Dennis Schneiders (GER).

Kleine verschillen bij tweespan pony’s

Rodinde Rutjens (NED) stond met haar dressuurscore van 52.25 en de derde plaats in de marathon op de eerste plaats voor aanvang van de vaardigheid. Voor haar viel helaas een bal op poort vijf en tien en ze liet strafpunten noteren voor tijdsoverschrijding. Daardoor ging de overwinning naar dressuurwinnaar Christof Weihe (GER), voor wie ook twee ballen vielen in de vaardigheid. Hij kon zijn strafpunten voor tijdsoverschrijding echter beperken. De tweede plaats ging naar Cas Hendriks (NED) en de Deense Maria Buchwald maakt het podium bij de tweespan pony’s compleet. Het verschil tussen de nummer één en drie was iets meer dan twee strafpunten. In de marathon was de top vier volledig oranje gekleurd met aan kop winnares Sietske Flobbe, gevolgd door Dirk Neerincx, Rodinde Rutjens en Daniel Stronks.

Enkelspan paarden

Doordat de wedstrijd in Greven (GER) uiteindelijk dit jaar geen internationale wedstrijd bleek, besloot Lähden zich open te stellen voor de enkelspan paarden. Al snel bleek dat er grote interesse was. De organisatie besloot daarom, in plaats van een limiet van het aantal deelnemers te hanteren, de dressuur van de 3* enkelspan paarden en 2* twee- en vierspan pony’s naar donderdag te verplaatsen. Zij reden daardoor op vrijdag, na afloop van de dressuurproeven van de overige rubrieken, de marathon. Zondag reed iedereen de afsluitende en zeer pittige vaardigheid.

Er waren 40 enkelspan paarden aanwezig in Lähden. Kelly Bruder (CAN) won de dressuur en moest haar overwinning in de marathon door een gevallen bal in hindernis vier afstaan aan Anne Unzeitig. Voor aanvang van de vaardigheid had ze iets minder dan zes strafpunten voorsprong op Marie Schiltz (LUX), de nummer twee. In de vaardigheid viel er voor Kelly een bal op poort een en vijf, maar doordat er voor Marie een bal was gevallen op poort 17, was ze nog veilig. Toen Flip in hindernis 19 flink uitgleed op de gladde ondergrond, viel voor Kelly de doorslaggevende bal. De overwinning bij de enkelspan paarden ging dus naar Marie Schiltz met Frodo.

Jan Feyen heeft alle deelnemers gefilmd in de waterbak, marathon hindernis zes. Zijn video’s verschijnen binnen kort op Hoefnet. Dit wordt bekend gemaakt via Facebook.

