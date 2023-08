Mark Weusthof uitgezwaaid op zijn laatste internationale kampioenschap.

De organisatie van het EK&WK wilde zijn laatste kampioenschap niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nadat Mark vanmorgen zijn vaardigheidsproef had afgelegd, werd hij gevraagd om in de piste te blijven. Daar werd hij bedankt door publiek, menfans en wedstrijdorganisaties. Hij werd toegesproken en op het videoscherm waren actiebeelden van Mark met zijn vierspan te zien. Een emotioneel moment voor velen en niet in de laatste plaats voor Mark zelf. De populaire Twent werd toegejuicht en ontving een cadeau van de organisatie. Zelf nam hij ook de gelegenheid om de fans te bedanken voor al die jaren mooie sport en hij bedankte zijn team. Met een ereronde en luid gejuich werd hij uitgezwaaid.