Maximum aantal deelnemers bij Indoormarathon Tolbert

Dagvullend programma

Op deze doordeweekse dag in de kerstvakantie kwam het maximum aantal van 80 deelnemers aan de start en daarmee had de organisatie een dagvullend programma. Overdag werden de voorrondes en langspanrubrieken verreden. ’s Avonds stonden naast de finales, de jeugdrubriek en de tweespan paarden op het programma.

Vierspannen en tandems

Vier vierspannen pony’s gingen met elkaar de strijd voor de winst in hun rubriek. Twee van hen, Roelf Lamein en Jaap van der Wal, wisten de eerste manche foutloos af te leggen in exact dezelfde tijd. Waardoor de lat in de tweede manche nog een stukje hoger werd gelegd. Hoewel er bij Jaap een balletje meer viel, was hij toch net even sneller dan Roelf en ging hij er met de winst van door.

De tandem pony rubriek werd gewonnen door Jeldau de Vries. Zij zette twee snelle foutloze rondes neer en bleef zo haar concurrentie ruimschoots voor.

Bij de tandem paarden was Tsjerk de Jong met Lil en Joy jammer genoeg de enige deelnemer en was daarmee al zeker van de eerste prijs. Toch was het mooi om te zien hoe Tjerk, die normaal gesproken meestal enkelspan rijdt, zijn aanspanning foutloos door de eerste manche wist te leiden

Flinke strijd in de voorrondes overdag

Overdag werden de voorrondes voor de rubrieken enkelspan pony, dubbelspan pony en enkelspan paard gereden.

Er waren best wat finaleplaatsen te verdelen, waardoor er een flinke strijd gestreden werd in de verschillende rubrieken.

Bij de enkelspan pony’s gingen er zes deelnemers door naar de finale en bij de enkelspan paarden en tweespan pony’s elk vijf deelnemers.

De best geplaatsten in de rubrieken waren Femmy Ruardy (enkelspan pony), Johannes Strootman (enkelspan paard) en Petra Hoeksema (tweespan pony).

De jeugd heeft de toekomst

Ook de jeugd liet zich geweldig zien in Tolbert. Zes noordelijke jeugdmenners verschenen in de baan, allen met een enkelspan pony. Hoewel niet iedereen alle balletjes liet liggen, had iedereen enorm veel plezier. De enige deelneemster die beide rondjes foutloos wist af te leggen, was Alicia Kies. Omdat haar eigen pony, Macho, helaas geblesseerd was, leende ze een pony van menteam Lamein en dat ging haar dus goed af en aan het eind mocht ze de tweede prijs in ontvangst nemen.

De beste jeugdige deelnemer was Lieke Huizinga. Ze ging als een speer door de baan en zelfs met het ene afgeworpen balletje in de tweede manche, zette ze in de beide manches het beste resultaat neer en werd dan ook de terechte winnaar van de jeugdrubriek.

Isabella Ruardy eindigde vlak achter Alicia en werd derde. De vierde plek was voor Ismay Kaptein, gevolgd door Precilla ten Hoeve op de vijfde plek en Hilbert Visser op de zesde plek. De organisatie had voor elke deelnemer een leuke prijs, zodat niemand met lege handen naar huis ging.

Zestien finalisten

In totaal verschenen er ’s avonds zestien finalisten in de baan. Eerst de enkelspan pony’s en paarden en daarna de tweespan pony’s. Voor iedereen stond de teller weer op nul en nu moest het dan toch echt gaan gebeuren. Er werd gestart in de omgekeerde volgorde van de uitslag van de voorrondes.

Enkelspan pony

Anieke Dekker ging met haar pony Mowgli als eerste van start en ging als een ware snelheidsduivel door het parcours. Alle ballen bleven liggen en ze zette meteen een super scherpe tijd neer. Alle andere deelnemers moesten flink hun best doen, om dit te evenaren. De enige die er in slaagde om sneller te rijden, was Betsie van der Ploeg. Helaas rolde er bij haar een balletje, waarmee de kans op de eerste prijs verkeken was. Alle andere finalisten waren wel foutloos, maar kwamen niet in de buurt van de tijd van Anieke, die onder de 80 seconden wist te blijven. Doordat Femmy Ruardy foutloos bleef, eindigde zij op de tweede plaats en moest Betsie genoegen nemen met de derde plaats. Vierde werd Henry Borg, vijfde Pieter Douma en de zesde plaats was voor Bernardus Gijzen.

Enkelspan paard

Bij de paarden was het Sandra Rusticus die de eerste tijd moest neerzetten. Helaas werden er vijf strafseconden bij de tijd opgeteld voor één afgeworpen bal. Toch moesten de andere finalisten eerst nog maar even laten zien of het ze lukte om sneller en foutloos rond te komen. En dat lukte niet iedereen. Er was echter maar één deelnemer die er in slaagde om én alles te laten liggen én ook nog eens een super snelle tijd neer te zetten. Dat was Shiva Bruinsma die als een na laatste van start ging in de finale. Zij werd dan ook de winnaar van deze rubriek. Johannes Strootman kwam qua tijd nog aardig dicht in de buurt, maar bij hem vielen er twee ballen, waardoor hij Sandra nog voor moest laten gaan op de tweede plaats en hij genoegen moest nemen met de derde plek.

De vierde plaats ging naar Frans Zeinstra. De vijfde prijs in deze groep ging naar Radboud Kulsdom, die zonder de afgeworpen bal een paar plaatsen hoger had kunnen eindigen.

Tijden nummers één en twee dichtbij elkaar

Bij de dubbelspannen pony namen Petra Hoeksema, Hindriëtta Lamein, Nathalie Ruardy, Jacob Huisma en Leon Vorenholt het tegen elkaar op. Was in de voorrondes als zesde geëindigd, maar doordat Dominique de Gelder zich terug had getrokken voor de finale, mocht hij finale rijden.

De beide heren bleken minder snel dan de dames en lieten allebei een balletje rollen en moesten genoegen nemen met een vierde plaats voor Jacob Huisma en een vijfde plaats voor Leon Vorenholt. Nathalie legde beslag op de derde prijs. De nummers één en twee zaten elkaar behoorlijk op de hielen. Petra Hoeksema die als laatste van start ging in de finale, was de snelste en werd winnaar van deze rubriek. Hindriëtta Lamein won de tweede prijs. Zij was slechts 0,3 seconden langzamer dan Petra. De dames zijn dan ook aardig aan elkaar gewaagd.

Laatste rubriek van de dag

Het slotstuk van de dag was de rubriek tweespan paard. Drie van de zes deelnemers in deze rubriek waren al tijdens het dagprogramma aan de start verschenen, zodat er nog drie combinaties te gaan waren.

Niemand van deze zes aanspanningen slaagde erin om het parcours foutloos af te leggen. Maar het venijn zat hem toch in de staart. De laatste starter was Harmen van der Werf, die, ondanks de afgeworpen bal, meteen na de eerste manche een voorsprong nam op de rest. En zo deden Gerard Hoeksma en Jelmer Chardon er in de tweede ronde nog even een schepje bovenop. Gerard zette de snelste tijd neer, maar liet twee balletjes rollen. Ook bij Jelmer rolden er twee ballen, maar zijn tijd was net iets langzamer dan die van Gerard. Harmen was een fractie langzamer dan Gerard, maar liet het bij één balletje. En zo ging de winst ruimschoots naar Harmen van der Werf en werd Gerard Hoeksma tweede.

Omdat de prijsuitreikingen allemaal aangespannen waren en Jelmer er toch ook nog reed, reden ze met zijn drieën een mooie ereronde als afsluiting van de dag.

Voor herhaling vatbaar

De organisatie kijkt terug op een geslaagd en gezellig evenement en heeft al meerdere keren de vraag gekregen of de wedstrijd volgend jaar weer op de kalender staat. Daarvoor houden ze echter nog even een slag om de arm. Stichting Mensport Nienoord maakt zich eerst op voor de organisatie van de indoor districtskampioenschappen dressuur voor Mendistrict Noord.

Klik hier voor de resultaten

Harmen van der Werf

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.