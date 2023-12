Mechelen: Boyd Exell pakt de winst in de eerste wedstrijd

Het viel voor de vierspanrijders niet mee om foutloos te rijden in het parcours van Johan Jacobs, dat op het eerste oog bedrieglijk eenvoudig leek. Vooral de eerste kegelpoort moest het vaak ontgelden. Deze was strak naast een marathonhindernis geplaatst en dat bleek als eerste doorgang toch lastig. De brug lag dit keer niet in het midden, maar tegenover de ingang van de piste, langs de tribune. Daardoor moest deze wat haakser worden aangereden, maar dat leverde voor niemand problemen op. Vooral omdat er geen houten bodem was aangebracht en er dus alleen tussen de brugliggers door gestuurd moest worden. Het parcours had enkele lange lijnen waarop veel snelheid werd gemaakt en dat zorgde voor een aantrekkelijke wedstrijd voor het publiek.

Alleen Glenn Geerts foutloos

Eerste starter Glenn Geerts was de enige foutloze in de eerste omloop, maar het ontbrak hem aan absolute topsnelheid. Koos de Ronde klokte de snelste tijd, maar bij het nemen van de eerste marathonhindernis dweilde zijn span wat uit, waardoor hij een kegelpoort raakte. Het afrijden en daarna weer opbouwen daarvan leverde 14 strafseconden op, waardoor hij uiteindelijk 5e werd. Ook bij Bram Chardon zat het met de snelheid wel goed, maar hij tikte gelijk poort 1 aan en moest verderop in het parcours nog een bal incasseren. Met een 4e plek viel hij net buiten de drive-off. Jérome Voutaz, Boyd Exell en Michael Brauchle deden weinig voor elkaar onder en reden er ook allemaal een bal af. De hoop van het Belgische publiek was daarom gevestigd op laatste deelnemer Dries Degrieck. Helaas had hij teveel foutjes. De eerste poort moest het gelijk ontgelden en verderop in het parcours viel er nog een bal. In de tweede marathonhindernis, raakte hij een element, wat niet alleen 4 strafseconden opleverde, maar waardoor ook de snelheid weg was.

En weer poortje 1

In de drive-off tikten Jérôme Voutaz en Michael Brauchle er beiden op de eerste poort een bal af. De Duitser was 3 seconden sneller dan de Zwitser. Boyd Exell was gebrand op een perfecte omloop. Nu liet hij alles liggen en hij was ook nog eens een seconde sneller dan Michael Brauchle. Boyd mag als winnaar van de warm-up morgen als laatste van start in de wedstrijd.

Winnaar Boyd Exell over de brug met zandbodem

