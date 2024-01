Men-indoor Laag Soeren heeft nog startplaatsen vrij

In de hallen van Manege De Spreng wordt een mooi, uitdagend parcours met hindernissen gebouwd, maar ook kan er binnen losgereden worden. De wedstrijd wordt verreden over twee manches met aansluitend de finale.

Er is een leuke pot prijzengeld te verdelen!

Inschrijven kan via MijnKNHS (startpashouders) of door het sturen van een Whatsapp’je. De kosten zijn 25 euro per inschrijving.

Klik hier voor meer informatie en het telefoonnummer voor Whatsapp.