Men-indoor Vragender op 19 januari

De minimarathon is, anders dan voorgaande jaren, op zaterdag en wordt verreden over twee manches op tijd. Aan het einde van deze dag is er een grote finale voor alle rubriekwinnaars. Degene die zijn/haar tijd het meest verbetert, wint de finale. Bovendien is er een extra prijs beschikbaar voor de snelste deelnemer van de dag.

Deelname is mogelijk voor:

– Startpashouders

– Hobbyrijders

– Hobbyrijders Jeugd (t/m 14 jaar)

– Bixierijders

Startpashouders kunnen inschrijven via MijnKnhs en de overige deelnemers door een e-mail te sturen.

Het inschrijfgeld bedraagt €17,50, voor de jeugd €12,50 en deelname door Bixierijders is gratis.

