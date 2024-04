Mendistrict Noord op zoek naar nieuwe voorzitter

De functie

Voor de functie van voorzitter van Mendistrict Noord wordt verwacht dat de kandidaat:

* Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft, betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;

* Een heldere visie heeft, nieuw beleid kan implementeren, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het districtsbeleid;

* Weet wat er speelt onder de menners in Noord.

De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en om samen met het bestuur van het Mendistrict nieuwe activiteiten te ontwikkelen en implementeren binnen het district. De taken worden in overleg binnen het bestuur verdeeld, maar de taken van de voorzitter zijn onder andere:

* Bestuurs- en jaar vergaderingen inhoudelijk voorbereiden;

* Vergaderingen leiden en zorgen voor een proactieve besluitvorming;

* De organisatie vertegenwoordigen;

* Kennis van – en affiniteit met de koers van de KNHS.

Geïnteresseerd?

Spreekt dit je aan? Stuur dan vóór 22 april een mail naar secretaris@mendistrictnoord.nl, waarin je vertelt waarom jij de geschikte persoon bent voor deze functie.

De selectieprocedure bestaat onder andere uit een sollicitatiegesprek.

Bestuurslid recreatie

Naast de vacature voor de functie als voorzitter van Mendistrict Noord, is het bestuur ook op zoek naar een bestuurslid dat de portefeuille recreatie op zich wil nemen. Meer informatie over deze vacature vind je hier.