Mendurance én recreatierit in Etten-Leur

De route gaat door de bossen en het buitengebied van Etten-Leur, Rijsbergen en Sprundel. De bosgebieden zijn eigendom van Het Brabants Landschap, maar de organisatie krijgt alle medewerking om de route uit te zetten.

De wedstrijd is opengesteld voor de Impulsklasse, Klasse 1 en 2. De Impulsklasse rijdt 21 kilometer, Klasse 1 gaat over een afstand van 27 kilometer en Klasse 2 legt 48 kilometer af.

Na de start van de laatste mendurance-menner om 11.00 uur kan deze route ook gereden worden als recreatierit! De recreanten kunnen op GPS rijden, maar je kunt ook een routebeschrijving krijgen van deze mooie rit.

Parkeren is mogelijk op de terreinen van Menstal Jochems aan de Zundertseweg 65A, waar vandaan ook gestart en gefinisht wordt. In de tent op het terrein is een hapje en drankje verkrijgbaar. Er zijn nog voldoende startplaatsen beschikbaar!

