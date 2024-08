Andere locatie voor Mendurance wedstrijd 14 september

De wedstrijd had Stal Hulkesteijn in Zeewolde als startlocatie. Vanwege de verplaatsing van de Hippiade Mennen naar 14 september, waarvoor eigenaar Wito Mink geselecteerd is, kan hij zijn terreinen helaas niet als startlocatie faciliteren.

Organisator Mendurance Nederland heeft daarom op dezelfde datum een andere startlocatie gevonden, namelijk in Klein Zundert aan de Rucphenseweg 23a.

Vanaf komend weekend is inschrijven mogelijk!

Klik hier voor meer informatie