Menindoor Houten een spektakel als vanouds

“Ik vind het altijd moeilijk om uit te leggen wat de menindoor in Houten zo bijzonder maakt”, laat Robert Paul Abbink weten als we hem naar afgelopen weekend vragen. “Menindoor Nijkerk is bijvoorbeeld altijd één groot feest. In Houten is dat ook, maar daar ligt de kwaliteit van de sport iets meer centraal. Het gaat er serieus aan toe en tegelijkertijd is het heel gezellig. Ik kom er al jaren graag om om te roepen, volgend jaar ben ik er weer bij!”

Overal spannend

In bijna alle rubrieken was het spannend. “Mijn complimenten aan parcursbouwer Berry van den Bosch. Toen ik het parcours vooraf onder mijn neus kreeg dacht ik: ‘Oei, dat gaat een behoorlijke uitdaging worden’. Uiteindelijk was het dat ook, maar niet ten behoeve van de sport. Er zaten hele vloeiende lijnen in waardoor het fijn was om naar te kijken. Daarnaast waren er veel rubrieken waar richting het eind dacht dat de beteren er een schepje bovenop zouden doen, maar wat dan nét niet lukte omdat er een bal viel op de laatste poort. Ja, die is er veel vanaf gerold.”

Verschuivingen

Ook poort vijf en poort veertien (poort dertien in het finaleparcours), bleken lastig. Daar vielen ook veel ballen. “Voor mij was de vierspan pony’s, het slotstuk van de dag, het hoogtepunt. Gerco van Tuijl was de absolute favoriet. Hij won eerder dit seizoen Indoor Nijkerk al. Uiteindelijk maakte hij te veel fouten waardoor de Belgen Jonas Corten en Nick Weytjens er met de eerste en tweede plaats vandoor gingen! De vierde plaats was voor Eline Geurs, zij werd uiteindelijk Districtkampioen bij de vierspan pony’s.”

Ook Jelle Leliveld, Brian Bing, Tonny Van den Hoeven en Martin van Eijk mogen zich Districtkampioen Indoormarathon van Mendistrict West noemen.

Jelle Leliveld

