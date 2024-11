Menindoor Leusden dit weekend gaat niet door

“Helaas troffen wij woensdagavond de bak volledig onder water aan. Ondanks alle inspanningen van onze vrijwilligers blijkt de waterschade te groot. We hebben na overleg met de leverancier van de bodem donderdag moeten besluiten dat de staat van de bodem niet verantwoord genoeg is om een wedstrijd te organiseren dit weekend. We zijn erg aangeslagen maar gaan niet bij de pakken neer zitten. Vrijdag wordt er begonnen met het herstellen van de bodem”, laat de organisatie aan Hoefnet weten.

De wedstrijd van dit weekend wordt verplaats wordt naar vrijdag 13 (verkennen en zadelrubriek) en zaterdag 14 december. De inschrijving van deelnemers die zich al hebben ingeschreven wordt automatisch omgezet naar 13 (voor de ruiters) en 14 december (voor de menners). Daarnaast kunnen ook andere geïnteresseerden zich inschrijven via de website van Nimmerdor en via MijnKNHS. Mocht je 13 of 14 december niet mee kunnen doen, schrijf je dan zo snel mogelijk uit via menwedstrijd.nimmerdor@gmail.com

