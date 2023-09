Menindoor Nijkerk 2023: de inschrijving is geopend!

Klik hier om in te schrijven (tot 14 oktober 2023)

De wedstrijd bestaat uit twee parcoursen en een finale parcours. In het parcours worden 3 hindernissen verwerkt. Van de hoogst geplaatsten over de 2 parcoursen komt minimaal 1 op de 4 combinaties per rubriek terug in de finale, met een maximum van 10 per rubriek. Alle finalisten starten met een schone lei. Op zaterdagavond vindt de finale plaats van alle rubrieken. Het prijzengeld is alleen in de finale te verdienen en alle finalisten komen in aanmerking voor een prijs.

Wedstrijdindeling:

Donderdag Enkelspan paard aanvang ± 14:00 uur

Vrijdag Enkelspan pony aanvang ± 8:30 uur

Tweespan pony aanvang ± 15.30 uur

Zaterdag Tandem Pony aanvang ± 8:30 uur

Vierspan pony aanvang ± 9:30 uur

Tweespan paard aanvang ± 13:15 uur

Afhankelijk van de inschrijvingen kan het zijn dat de rubriek tandem pony verplaatst wordt naar de donderdagavond.

Informatie over het programma en de inschrijving met de betalingsconditie, met speciale informatie voor buitenlandse deelnemers, is hier te vinden.