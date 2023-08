Menindoor Nijkerk 2023: Inschrijfmogelijkheid nadert!

De link wordt op 9 september via verschillende kanalen gepubliceerd en zal ook op Hoefnet te vinden zijn. De organiserende vereniging Menclub De Lange Boom adviseert om er snel bij te zijn om kans te maken op een startplek! De aanmelding is pas een feit als het inschrijfgeld is voldaan. Daarna dienen menners nog een paar dagen geduld op te brengen tot een e-mail bevestigd of er een startplek is bemachtigd, of dat ze op de reservelijst staan.

Elk jaar verbaast het secretariaat zich weer over de gekte die ontstaat wanneer de inschrijving open gaat. Sommige rubrieken stromen meteen vol. Het is voor de inschrijvers en voor de dames van het secretariaat altijd een stressvol moment. Regelmatig zijn deelnemers bang dat hun inschrijving niet gelukt is, proberen daardoor zich nogmaals in te schrijven, gaan bellen, sturen appjes of mailen, want stel je toch eens voor dat jouw deelname aan Menindoor Nijkerk, aan je neus voorbij gaat!

Informatie over het programma en de inschrijving is hier te vinden.

Lou Willemse was een van de finalisten vorig jaar