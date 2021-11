Menindoor Nijkerk: De kop is eraf!

Het werd al snel duidelijk dat deelnemers ook bij deze editie van de Menindoor Nijkerk er niets aan gelegen laten in hun strijd, om een finaleplek voor de zaterdagavond te bemachtigen.

Het prachtig aangeklede parcours in Manege Luxool, waar zelfs een bulldozer deel uitmaakt van een hindernis, is een lust voor het oog. Maar wanneer de deelnemers op hoge snelheid behendig door het parcours manoeuvreren weet iedereen weer waarom de Menindoor Nijkerk zo geliefd is bij deelnemers en publiek!

Top 10

Milou Huisman plaatste zich als eerste met haar pony Thijsje. De volledige top 10 heeft zich geplaatst voor de finale op zaterdagavond:

1: Milou Huisman

2: Anouk van de Beek

3: Harmen van der Werf

4: Demi van den Brink

5: Pieter Douma

6: Larissa Reints

7: Renate Provoost

8: Bas de Koning

9: Dirk Bastiaansen

10: Cor van den Brink

Programma vrijdag 5 november

Vrijdag 5 november begint het programma om 8.30 uur met de rubriek enkelspan paard, gevolgd door tweespan pony’s.

Publiek is met een Corona toegangsbewijs (QR code) welkom, de toegang is gratis.

Text: Petra de Graaf

De bulldozer maakt deel uit van een hindernis