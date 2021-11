Menindoor Nijkerk: finales beslist op honderdsten van seconden

Gerco van Tuijl

Met de enkelspan pony’s werd de toon gelijk al gezet. Dirk Bastiaansen had zich nipt voor de finale gekwalificeerd, maar herpakte zich. Zijn tijd van 114,61 leek niet te evenaren, maar door een afgereden bal was zijn te kloppen resultaat 119,61. De één na de ander beet zich hierop stuk. Demi van den Brink en Larissa Reints bleven foutloos, maar kwamen in respectievelijk 119,66 en 119,68 over de finish. Renate Provoost kwam met 114,93 heel dicht in de buurt van Dirks tijd, maar tikte er een balletje af op poort 4. Daarmee was haar eindresultaat 119,93. Dirk Bastiaansen won dus de wedstrijd. Dat in de top 3 de onderlinge verschillen niet groter dan enkele honderdsten van seconden waren, is ongekend. En dan de nummer 4 nog eens op een paar tienden. Ongelooflijk, maar waar. En later op de avond werd het nog gekker.

Winst in de laatste lijn

Een vergelijkbaar, maar iets minder extreem scenario was er bij de enkelspan paarden. Daar ontpopte de als laatste geplaatste Bram Chardon zich als de te kloppen man. Hij moest als eerste van start met het paard Kwiebus en reed als enige bij de enkelspannen foutloos rond. Zijn tijd van 123,69 was te verbeteren, maar de een na de ander reed er een balletje af. Ook hier waren de onderlinge verschillen minimaal. Laatst starter Bernie Damen ging er met zijn ervaren Viano vol voor. Maar hij tikte er op de lastige hoekpoort 6 een balletje af. Het werd enorm spannend, want in de tussentijden leek het erop dat ook voor hem dat balletje misschien teveel was. In de laatste lange lijn vanaf de brug naar de achterpiste en weer terug naar de finish ontwikkelde hij een enorme snelheid. Hier pakte hij de winst, finishte in 116,93 en met een eindtijd van 121,93 won hij zijn rubriek.

Ex aequo winnaars

Bij de tweespan paarden was hindernis 7 de scherprechter. Hierin was de kortste lijn alleen effectief als de paarden goed aan de hulpen stonden. Menigeen had daardoor een oponthoudje. Thuisfavoriet en medeorganisator Ewoud Boom kreeg zijn paarden gedurende de dag steeds beter aan het lopen. Hij sloeg zijn slag in de finale, want daar liet het span zich heel fijn bewerken en ontwikkelde topsnelheid. Maar in de lastige hindernis 7 ging de korte route ten koste van een bal. Marcel Marijnissen tikte er gelijk al op poort 2 een bal af, maar dat weerhield hem niet om heel hard door het parcours te vliegen. Hij klokte exact dezelfde tijd als Ewoud (122,91). Beiden hadden een bal en met ieder 127,91 als eindtijd, werden ze allebei winnaar. Dit is in de lange geschiedenis van deze wedstrijd nog nooit gebeurd.

Sietske Flobbe (hier in de voorronde) won de tandemrubriek

Verrassing

In de tandemrubriek was Ian van Dasselaar de grote favoriet, maar hij werd tweede. Tot ieders verrassing en ook die van haarzelf ging de overwinning naar Sietske Flobbe. Sietske was heel blij dat ze mee kon doen met twee pony’s van Harry Tutert. Ze nam alle risico maar kreeg het tandem heel gecontroleerd en het snelst door het parcours.

Bij de tweespan pony’s ging Wout Kok geruime tijd aan de leiding. Hij was het snelst (118,80), maar reed een bal af op poort 5 onderaan de brug. Zijn eindtijd van 123,80 leek moeilijk te verbeteren. Laatste starter Dexter Biersteker reed niet alleen razendsnel, maar ook met mooie controle door het parcours. Hij beleeft een droomseizoen, want na de winst in Utrecht pakte hij voor het eerst in zijn carrière de overwinning tijdens Indoor Nijkerk. En die stond al heel lang op zijn verlanglijstje.

Gerco van Tuijl won bij de vierspan pony’s. Hij reed snel en foutloos in 127,97. Daar kon Eline Geurs met haar minipaardjes niet bij in de buurt komen. Zij werd tweede in 134,56.

De organisatie kijkt met veel plezier terug op deze editie. Tot het laatste moment was het spannend of het mocht doorgaan vanwege de verscherpte coronamaatregelen. Iedereen, organisatie, deelnemers en publiek waren blij met deze editie en de mooie sport.

Onderstaand een video-impressie van Nijkerks nieuws

