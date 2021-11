Menindoor Nijkerk: Geweldige sport!

Vrijdag begon de dag vroeg met de enkelspan paarden, waar een zeer divers niveau van deelnemers aan mee deed. Van clubkampioen van organiserende menvereniging De Lange Boom, tot nationale en internationale rijders en ook internationaal vierspanmenner Bram Chardon startte met een enkelspan paard.

Daarna was het de beurt aan de tweespan pony’s. De sfeer zat er inmiddels goed in op de tribunes en dat droeg voelbaar bij aan de spannende wedstrijd. Er werd op het scherpst van de snede gereden en de verschillen in de rondetijden waren minimaal.

Top 10

De volgende deelnemers hebben zich geplaatst voor de finale op zaterdagavond:

Enkelspan paard

1: Bernie Damen

2: Jaap van der Horst

3: Shiva Bruinsma

4: Rianne van der Tuin

5: Sjerp Bouma

6: Gerard Schut

7: Manon de Cock-Vermeer

8: Frans Zeinstra

9: Bram Chardon

Tweespan pony’s

1: Dexter Biersteker

2: Cas Hendriks

3: Gerben van de Berkt

4: Jelle Leliveld

5: Stefan van der Graaff

6: Gijs van Veluw

7: Erik Verloo

8: Wout Kok

9: Michelle Kuivenhoven

10: Chantal Brugmans

Jelle Leliveld heeft zich gekwalificeerd voor de finale