Menindoor Nijkerk van 1 tot en met 3 november

De wedstrijd is opengesteld voor startgerechtigde leden van de KNHS. In het parcours van de Menindoor Nijkerk worden drie hindernissen verwerkt. De tandem pony’s zullen twee keer het tweede parcours rijden en voor de vierspan paarden wordt het parcours aangepast.

Van de hoogst geplaatsten over twee manches komt minimaal één op de vier combinaties per rubriek terug in de finale, met een maximum van tien per rubriek. Alle finalisten starten met een schone lei.

Op zaterdagavond vindt de grote finale plaats voor alle rubrieken. Er is prijzengeld te verdienen en alle finalisten komen in aanmerking voor een prijs.

Voorlopige wedstrijdindeling (wijzigingen onder voorbehoud):

Donderdag 1 november:

enkelspan paard – aanvang 13.00 uur

tandem pony – aanvang 20.00 uur

Vrijdag 2 november

enkelspan pony – aanvang 09.00 uur

tweespan pony – aanvang 15.30 uur

Zaterdag 3 november

vierspan pony – aanvang 09.00 uur

tweespan paard – aansluitend

vierspan paard – aanvang 15.00 uur

Finale: aanvang 18.00 uur

