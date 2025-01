Mening internationale menliefhebbers telt door enquête ICDA

Met de oprichting van de ICDA volgde de mensport in 2023 het voorbeeld van andere hippische disciplines zoals dressuur en springen. Zij hebben eerder al vergelijkbare verenigingen opgericht. De ICDA dient als directe communicatielijn tussen menners en de FEI.

Voor iedereen

Zowel internationale menners als betrokkenen van de mensport kunnen lid worden. Er zijn in 2025 geen lidmaatschapskosten aan verbonden. Alle klassen worden vertegenwoordigd en ook rijdersvertegenwoordiger Franz Schiltz (LUX) is uitgenodigd om de communicatie tussen de ICDA en de FEI te optimaliseren.

Alle internationale rijders en betrokkenen (zoals grooms, trainers en officials) worden uitgenodigd om lid te worden van de ICDA. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van ICDA.

Enquête

De enquête gaat over de mogelijke wijzigingen van het FEI reglement van 2025, die vanaf 2026 in zullen gaan. Door middel van de enquete kunnen alle ICDA leden hierover hun mening geven, wat de mogelijkheid geeft tot verandering en verbetering van het huidige reglement.

De enquête duurt ongeveer 15-20 minuten. De vragen gaan over de meest relevante onderwerpen, maar voel je vrij om aanbevelingen toe te voegen die voor jou belangrijk zijn (max. 100 tekens per onderwerp). Deze enquête dient als input voor de suggesties van de herziening van de regels richting de FEI.

Klik hier voor de FEI Driving Rules & Para Driving Rules 2025

Vul de enquete in voor 20 januari 2025, daarna wordt de input geanalyseerd

De enquete vind je door in te loggen via de website van ICDA. Log in en klik op ‘Members’ in het menu.

