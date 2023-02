Mennen op een toplocatie bij Bucephalus Barsingerhorn!

De locatie van Bucephalus beschikt over ruim voldoende parkeergelegenheid. Er wordt gereden in drie mooie rijbanen, die in 2022 zijn voorzien van een nieuwe bodem: de prachtige, grote buitenbaan met ‘Zorgdrager Manegebodem’ (45 x 65 meter), een wedstrijdbaan in de binnenmanege met eb- en vloedbodem (30 x 60 meter) en een fijne losrijbaan (20 x 40 meter) , ook met ‘Zorgdrager Manegebodem’. Daarnaast is er een mogelijkheid om je paard even los te laten of te longeren in de longeer-paddock.

Na afloop van de wedstrijd kun je je paard of pony verzorgen op de mooie wasplaats en laten drogen onder de warmtelampen.