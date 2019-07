Mennen terug bij Paleis Het Loo

Dit schitterende Paleis was in 1976, 1982 en in 1988 het decor van de succesvolle Wereldkampioenschappen voor vierspan paarden. Op 21 september komen de dressuur-en vaardigheidsmenners in actie op het voorterrein tijdens de Apeldoornse ruiter-en menkampioenschappen. De Apeldoornse deelnemers strijden om het Apeldoorns kampioenschap, maar de wedstrijden zijn ook open voor ruiters en menners buiten Apeldoorn. Naast de dressuur-en vaardigheidsrubrieken staan er ook dressuurwedstrijden onder het zadel op het programma, aangevuld met springwedstrijden en voor de jeugd zijn er de Bixie-rubrieken.

Fair

Gelijktijdig met het concours hippique wordt er op het Stallenplein een gezellige fair georganiseerd waar zowel paardenliefhebbers als niet-paardenliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Een bezoek aan de fair en de stallen is op 21 september gratis. Voor toegang tot de tuinen geldt het reguliere entreetarief.

