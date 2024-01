Menners actief in Hippisch Centrum Avinia Staete Winschoten

Veel menners vonden het fijn om in de grote indoorpiste van 30×60 hun dressuurproeven te rijden. Het waren niet alleen enkel- en dubbelspannen die in de baan kwamen, maar ook de vierspanmenners kwamen in actie. Harry Streutker startte met zijn vierspan paarden in de klasse Z en behaalde het mooie resultaat van 194,5 punten in beide proeven. Het andere vierspan wat in de baan verscheen, was het span pony’s van Roelf Lamein. In de klasse M behaalde hij in beide proeven 206 punten.

De deelnemers hadden de mogelijkheid om twee dressuurproeven te rijden. In de klasse L paarden zette Jeanette van Heusden het beste resultaat neer. Zij wist met haar paard Romke fan ‘t Wegje, de beide proeven in haar rubriek te winnen met respectievelijk 209,5 en 208,5 punten. ‘s Middags kwam er nog een dubbelspannen paarden en een dubbelspan pony’s in de baan. Ook hier behaalde Harry Streutker een mooi resultaat. Hij won de beide proeven, met 190 en 191 punten.