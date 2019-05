Menners genieten van ‘onbetaalbare’ Open Trainingsdag in Kersbeek

Op zaterdag kreeg de zestien – koppige ploeg van nationaal jeugdcoach Sara Gooris een dressuurles van de internationaal succesvolle vierspan-ponymenster Tinne Bax.

Zondags gaf de gedreven Grand Prix – amazone Jenny Veenstra een 45 minuten lange dressuurles aan negen menners. Na de pauze kregen de aanspanningen een marathon- of vaardigheidtraining al naar gelang hun voorkeur, met in de marathon de keuze tussen Glenn Geerts en Edouard Simonet die beiden het beste van zichzelf gaven. De vaardigheid werd gegeven door Gerard Leijten, die een veelzijdig parcours uitgezet had en op zijn enthousiaste manier voor veel menplezier zorgde.

De 34 aanwezige aanspanningen hebben genoten van een topdag in Kersbeek; de menners waren zeer te spreken over de kwaliteit en hopen op de organisatie van een vervolgtraining.

Training met Glenn Geerts