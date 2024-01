Menners sluiten jaar af tijdens IICH Groningen

Net als de voorgaande jaren, was er ook weer ruimte in het programma voor de menners, die op deze topsportlocatie een minimarathon konden rijden op 31 december. Ondanks minder deelnemers dan de afgelopen jaren, was de strijd er niet minder om. Niet alleen was het spannend in de minimarathon, ook tijdens het onderdeel Speel uw Spel deed iedereen zijn best om de concurrentie te slim en snel af te zijn door zoveel mogelijk punten bij elkaar te rijden. Om het geheel nog wat aantrekkelijker te maken, had Stichting Mensport Nienoord het Open Groninger Kampioenschap Indoormarathon in het leven geroepen. Hiervoor werden de resultaten van de beide wedstrijdonderdelen bij elkaar opgeteld. De menner met het beste resultaat, mocht in zijn/haar rubriek werd Groninger Kampioen en mocht de beker in ontvangst nemen.

Frans Zeinstra (foto organisatie IICH Groningen)

Cash weer in vorm

Het paard Cash van Frans Zeinstra denderde door de baan op de muziek van Johny Cash en zette de allersnelste tijden van de dag neer. Hij won bij de enkelspan paarden niet alleen de minimarathon, maar behaalde ook de meeste punten in de Speel uw Spel rubriek. Daan Goekoop reed zeker ook een goede wedstrijd, maar behaalde net niet voldoende punten om het Speel uw Spel op zijn naam te zetten. De kampioenstitel ging bij de enkelspan paarden dan ook naar Frans Zeinstra.

Reana Hamstra (foto organisatie IICH)

Reana Hamstra niet te kloppen

Bij de enkelspan pony’s bleek Reana Hamstra niet te kloppen. Ondanks dat in de minimarathon niet alle ballen bleven liggen, werd ze winnaar van dit onderdeel en moest Roelf Lamein, die voor de verandering met een enkelspan reed, genoegen nemen met de tweede prijs. In het Speel uw Spel ging de winst ook met overmacht naar Reana. Als je dan beide onderdelen op je naam schrijft, ben je ook zeker van het kampioenschap.

Tweespanspanwinst voor Hindriëtta Lamein en Lysanne de Groot

Bij de tweespannen werd er flink gestreden om de winst. De resultaten lagen dichtbij elkaar. De pony’s Optimist en Kastanjehof Jip van Hindriëtta Lamein gingen als een speer door de baan. Ondanks de ene afgeworpen bal in de eerste manche, was het totaal resultaat goed genoeg voor de eerste prijs en moest Lysanne de Groot genoegen nemen met de tweede plek. Omdat Hindriëtta zich had teruggetrokken voor Speel uw Spel, maakte ze geen kans om Groninger Kampioen te worden.

Lysanne reed een mooi aantal punten bij elkaar en dat leverde haar de eerste plek op in dit onderdeel. Samen met de tweede plek in de minimarathon goed om het kampioenschap binnen te halen. De tweede prijs in het Speel uw Spel ging naar Astrid van Maanen, die pas voor de tweede keer een wedstrijd met een tweespan reed.

Mooi resultaat in de jeugdrubriek

In de jeugdrubriek stuurde Alicia Kies haar pony Macho foutloos door de parcoursen. In het Speel uw Spel had ze een mooie route uitgestippeld om zoveel mogelijk punten binnen te halen en daarin was ze goed geslaagd.

Arjen Brouwer (foto IICH Groningen)

Langspannen

Bij de langspannen waren er niet zoveel deelnemers. Bij de vierspan pony’s ging Arjen Brouwer met zijn vier shetten als een speer door de baan. In de minimarathon kostte hem dat één balletje. Door in het Speel uw Spel een fout te maken op de Joker-hindernis, gaat het puntenaantal snel naar beneden, maar desondanks nam hij de winst mee naar huis.

In de tandemrubriek stuurde Cora Poelman haar pony’s Mido en Nubia op een mooie wijze door het parcours en schreef deze rubriek op haar naam.

Eerste Groninger Kampioenen

Aan het eind van de wedstrijddag werden de kampioenen indoormarathon gehuldigd:

enkelspan pony: Reana Hamstra

enkelspan paard: Frans Zeinstra

tweespan pony: Lysanne de Groot

jeugd: Alicia Kies

vierspan pony: Arjen Brouwer

tandem pony: Cora Poelman

