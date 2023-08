Menners TeamNL voor EK vierspannen en WK Paramennen Exloo bekend

Vierspannen

Bij de vierspannen wordt het Nederlands team gevormd door de individuele titelverdediger Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde. Deze vierspanrijders vormden twee jaar geleden ook het team dat EK-goud veroverde. Behalve de teamleden komen er ook vijf individuele rijders aan de start in Exloo.

Ad Aarts: “We gaan met een sterk team rijden, dat kan scoren in de dressuur, marathon en vaardigheid. Het is mooi dat er ook veel individuele rijders kunnen deelnemen, dat is een bewuste keuze van de KNHS. Het is ook voor deze rijders leuk om een keer op een groot kampioenschap in eigen land te kunnen rijden. Dat stimuleert en motiveert niet alleen de rijders, maar het is bij deze dure sport ook weleens mooi dat ze door hun deelname aan het EK hun sponsors dicht bij huis wat kunnen bieden. “Mijn insteek is een gouden medaille met het team, en ik hoop dat er meer dan één Nederlandse rijder op het individuele podium staat.”

Bram Chardon is titelverderdiger in Exloo, zowel met het team als individueel

Paramennen

Het team dat de bondscoach heeft samengesteld voor het WK Paramennen bestaat uit de ervaren Jacques Poppen en Ingmar Veneman, de nummers twee en drie van het NK, en debutante Josien de Boer. “Voor Josien is het pas het tweede jaar, ze is pas kort bezig met het paramennen en heeft een hele leuke pony. Zij maakt geweldige stappen, er zit een leuke progressie in”, vertelt de bondscoach. Het Nederlandse team Paramenners moest twee jaar geleden, door het uitvallen van één van de pony’s, genoegen nemen met WK-zilver. “De medaillekansen zijn moeilijk in te schatten, want de paramenners rijden internationaal maar weinig tegen elkaar. Ik denk dat we de concurrentie moeten verwachten van Amerika en Duitsland, maar we gaan ook hier voor goud!”

Ingmar Veneman

Selecties

Selectie EK Vierspannen

Team:

Bram Chardon (Den Hoorn ZH)

IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH)

Koos de Ronde (Zwartewaal)

Individueel:

Mark Weusthof (Rossum Ov)

Antonie Ter Harmsel (Rijssen)

Edwin van der Graaf (Ouddorp ZH)

Harry Streutker (Coevorden)

Hans Heus (Eerbeek)

Selectie WK Paramennen

Team:

Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond) – Siglavy Linada, Grade II

Jacques Poppen (Froombosch) – YK Twan van ’t Noordsweggie, Grade I

Josien de Boer (Borger) – Zodie mijn Grensjuweel, Grade I

Individueel:

Hans Arends (Bilthoven) – Peckes, Grade II

Aad van Marwijk (Hoenderloo) – Dokito, Grade II

Bron: KNHS

