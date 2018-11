Menpaard Tinelly plotseling overleden

Simone reed tijdens Indoor Nijkerk (1 november) haar eerste parcours en ging tussen de beide omlopen met Tinelly naar huis. Toen ze wilden vertrekken voor de tweede ronde was Tinelly niet in orde. De dierenarts constateerde aanvankelijk een spierbevangenheid, maar later bleek uit nadere onderzoeken dat er iets heel anders aan de hand was. Bloedonderzoeken wezen uit dat de witte bloedlichaampjes vrijwel op waren. Uit onderzoeken op de Faculteit in Utrecht bleek dat er darmvocht in de buikholte zat. Er zat niets anders op dan Tinelly te laten inslapen. Inmiddels is uit sectie gebleken dat Tinelly een scheur in de maag had. Dit komt vaker voor bij Friezen. De maag ledigt zich dan niet goed, raakt overvol en scheurt uiteindelijk.

Once in a lifetime horse

Simone vertelt: ‘We hebben haar als 4 maanden oud veulen op stal gekregen. Wat haar voor ons bijzonder maakte was haar karakter. Ontzettend lief en er zat geen gemenigheid in, maar wel een enorme energie en werklust. Vooral aan het begin van haar opleiding hebben we echt behoorlijk wat met haar te stellen gehad. Als ze liep was ze altijd blij en dat straalde ze ook uit. Altijd oortjes erop, altijd voorwaarts, altijd vrolijk. In haar hele leven heeft ze nog nooit een zure kop getrokken tijdens het werk. Ik ben zelf een enorme dressuurfan. Dus natuurlijk gingen we Kür op muziek rijden. Daar hebben we heel veel voorbereidingstijd in moeten stoppen, want ze werd daar echt enorm heet van. Maar ook daarmee heeft ze alle wedstrijden die ze heeft meegedaan gewonnen, op één na. Het was echt een ‘once in a lifetime horse’. We missen haar ontzettend.’

Palmares

Tinelly heeft een enorm palmares, waarbij vooral de serie Hippiade-titels van de elegante merrie opvalt. ‘We trainden daar echt naartoe en dat het ook daadwerkelijk lukt is echt zó supermooi,’ zegt Simone. ‘Ze deed het altijd. Ongeacht de weersomstandigheden: bloedheet en krukdroog of pisnat ploegen door een blubberbad…’

De Hippiadesuccessen op een rij:

Hippiade 2012: kampioen klasse M dressuur enkelspan paard

Hippiade 2013: kampioen klasse Z dressuur enkelspan paard

Hippiade 2014: brons ZZ dressuur enkelspan paard

Hippiade 2016: met Rik kampioen L vaardigheid enkelspan paard en met Simone reservekampioen M vaardigheid enkelspan paard

Hippiade 2017: met Rik kampioen klasse Z dressuur enkelspan paard

Vanaf 2016 startte Simone met Tinelly ook in het samengesteld mennen. Een memorabele was voor haar de wedstrijd in Blaricum in 2017. ‘Het was toen bizar heet. Er waren Friezen die er na het A-traject al uit lagen, maar Tinelly had het nergens over. 40 graden of niet, maakte haar allemaal niet uit en ze kwam met superwaarden uit de vetcheck.’

Karakterpaard

Simone zal haar toppaard enorm gaan missen. ‘Ze was een op en top karakterpaard. Heel lief in de omgang, maar ze leek overal ook een eigen visie op te hebben. Ze wist altijd wanneer het moest gebeuren op wedstrijd en deed altijd haar best – hooguit wel eens wat te veel. Ik heb haar veel mogen leren, maar zij mij ook. Ze heeft ik-weet-niet-hoeveel wedstrijden gelopen en gewonnen. Ik, dressuurmuts van de bovenste plank, heb door haar de samengestelde mensport ontdekt, want zij vond dat zó leuk om te doen.’

De Hippiade die Simone en Rik het meeste bij blijft: de eerste Hippiadetitel, Kampioen M-dressuur in 2012 (foto:privé-bezit)