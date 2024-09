MenSport & Showpaard 6 is verschenen

In dit nummer lees je over:

* Stelling nemen met Bert Lockefeer

* Afscheid Amadeus

* Uitgediept: Spanning na galopperen

* NK Paramennen met Josien de Boer

* Nationale Tuigpaardendag

* NK Ponymennen met Anniek Schuiling, Cas Hendriks en Marijke Hammink

* WK Vierspannen in Szilvásvárad

* Laatste centrale keuringen Tuigpaardmerries

* Menfamilie Lamein

* Menevenementen afgelast: Wat is er aan de hand?

* Favoriete menpaard: De Haflinger

* Boerenwagens in het museum

* Marathonles met Raymond Letteboer

* Tuigpaard van het Jaar 2024

* Kampioenenparade

* Mooie route: Natuurgebied Grote Veld

* Winactie: LeMieux vliegenmasker

* Abonnees aan het woord

* Prijspuzzel

* Regiokatern

& meer …

Cover MenSport & Showpaard 6