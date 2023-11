MenSport & Showpaard nummer 7 is uit!

We willen natuurlijk allemaal een fijn menpaard. Velen van ons reden eerst onder het zadel en hebben daarna hun paard/pony omgeschoold, anderen hebben ze zelf beleerd en nóg een andere groep zocht een beleerd paard/pony bij aanschaf. Hoe je het wendt of keert, we willen uiteindelijk allemaal plezier beleven aan onze hobby, en daar hoort een fijn paard/pony bij, toch? Ondanks dat we dus allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, zijn er toch hele grote verschillen wat betreft het type paard/pony dat binnen de mensport gebruikt wordt. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de mensport dé paardensportdiscipline is met de meest uiteenlopende paarden!

Omdat MenSport & Showpaard benieuwd is naar waarom er voor bepaalde rassen wordt gekozen, is de serie ‘Het ideale menpaard van…’ tot stand gekomen. Voor dit nummer maakte redacteur Gemma Jansen een lange reis naar de Belg Kurt Voet, die volledig verknocht is aan de PRE. Hij vertelt ons in duidelijke taal over de kwaliteiten van het ras en is eerlijk over hoe het temperament van het ras ook tegen de menner kan werken.

Daarnaast staat in dit nummer het Gelderse paard in de spotlight. Wilbrord van den Broek en de Gelderse Love to Dance LL behaalden het beste resultaat op het WK Jonge Menpaarden met hun zilveren medaille bij de zevenjarigen! Voor dit nummer voelden we hem aan de tand over waarom hij en zijn vader de destijds driejarige Danser-zoon aanschaften. Want dat het een goed paard is, dat hebben ze bewezen!

Ook de liefhebbers van showpaarden komen aan bod. Sommigen rijden hun paarden/pony’s op showconcoursen, anderen starten in de (samengestelde) mensport of mennen voornamelijk recreatief. Hoe dan ook, tuigpaarden, het Friese paard en Hackney’s zijn onwijs populair en bestaan in vele soorten en maten. Voor de rubriek ‘Showpaard in de mensport’ ging Petra de Graaf langs bij een wedstrijd van Hackney-liefhebber Denise van den Brink. Ze kwam in aanraking met het ras via haar partner Gert en reed vervolgens show-concoursen en samengestelde wedstrijden. Maar waar ligt haar focus? We wensen je veel leesplezier in weer een afwisselende MenSport & Showpaard!

Cover MenSport & Showpaard 7