Menvereniging Bucephalus heeft zomerprogramma rond

In het afgelopen jaar werden er veel dressuur en vaardigheid – wedstrijden georganiseerd. De wedstrijden, die ook geregeld op woensdagavond plaatsvinden, worden goed bezocht. Als knaller was er op 30 december een indoormarathon met, traditiegetrouw, een hamburgermaaltijd.

Programma 2024

Dit nieuwe jaar wordt er in Barsingerhorn weer een seizoen met volop dressuur en vaardigheidswedstrijden georganiseerd en op Hemelvaartsdag de impulsmarathon die door iedereen gereden kan worden. Uitdaging en training voor de ervaren menner en voor de beginnende marathonrijder of recreant leerzaam en leuk.

De eerste dressuurwedstrijd is op 4 februari, voor alle spansoorten en klasse B t/m ZZ. De rubrieken Bixie, jonge paarden en HC zijn ook mogelijk.

Startpashouders kunnen inschrijven via MijnKNHS; hobbyrijders door het sturen van een email.

Klik hier voor meer informatie over de eerstvolgende menwedstrijd

Voor de fanatieke lesrijders zijn er wekelijks menlessen van Ilona Tuyn en maandelijks trainingen, gegeven door Paul Versluis.

