Menvereniging Waal en Linge heeft goede moed voor indoorwedstrijd

Deze wedstrijd staat op 16 oktober gepland, op de vaste locatie bij Manege Harten Hoeve in Deil. Er wordt voor een uitdagend maar paardvriendelijk parcours gezorgd, zodat menners van alle niveaus een mooie wedstrijd kunnen rijden.

Je kunt je vanaf nu inschrijven via mijn KNHS of via de email.

