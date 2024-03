Menvereniging Waal en Linge sluit indoorseizoen af met Indoor Deil

De 34 startende deelnemers in de ‘onder zadel’ – rubriek reden het menparcours, met daarin opgenomen één kleine springhindernis, zo hard en behendig mogelijk, maar waar plezier en gezelligheid de boventoon voerde. Hoe leuk is het bijvoorbeeld voor het publiek om heel jonge ruitertjes met hun dappere shetlanders, inclusief geschoren hartje op de billen en mee-rennende moeders, af en toe zelfs een stukje galop door de baan te zien gaan!

Na een late vrijdagavond, startte de eerste mencombinatie op zaterdag alweer om 08.15 uur met een bomvol programma met meer deelnemers dan ooit. Met maar liefst acht vierspannen in het eindprogramma kon een uitloop van tijd niet voorkomen worden, maar de deelnemers waren flexibel.

Hoog tempo in verschillende routes

Een mooi parcours, met lange lijnen en genoeg keuze mogelijkheden in de hindernissen zorgden ervoor dat er veel verschillende routes werden gereden. Foutloos rijden was moeilijk, maar was vaak niet genoeg om de finale te halen daar het tempo erg hoog lag.

De finale werd in de avonduren gereden en daaruit kwamen de volgende winnaars:

Tweespan pony’s: Danielle van Tuijl

Enkelspan pony’s: Jack Lamers

Tweespan paarden: Jan Toepoel

Enkelspan paarden: Arno van den Brand

Na deze finales kwamen de vierspannen aan bod die twee keer het finale-parcours reden om zo een winnaar te kunnen uitroepen:

Vierspan pony’s: Bernd Wouters

Vierspan paarden: Jonas Corten

De organisatie bedankt Manege Harten Hoeve voor de gastvrijheid, en alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. En uiteraard alle deelnemers voor hun komst!

Menvereniging Waal en Linge ziet iedereen graag terug op 19 en 20 juli bij de SWM Neerijnen.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum