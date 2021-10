Menwedstrijd Moerenburg Tilburg een groot succes

Menvereniging De Postkoets heeft, ondanks dat er nog steeds met coronaregels rekening gehouden moet worden, een fantastische wedstrijd neergezet. De organisatie, sponsors en de enorme hoeveelheid vrijwilligers zorgden voor deze bijzondere editie van hun samengestelde menwedstrijd, die weer als vanouds aanvoelde. De sfeer was goed, de menners enthousiast en blij dat er weer gereden kon worden en er zijn goede resultaten neergezet. Na de wedstrijd bleek dat de oprit van het parkeerterrein veel te lijden had gehad van de regen, maar de hulptroepen stonden klaar met tractorkracht en mankracht om vrachtwagens, auto’s en trailers van het gras op de verharde weg te trekken en duwen.

Door de coronamaatregelen onderging de wedstrijd enkele veranderingen. Er was bijvoorbeeld geen strodorp of feestavond en zonder het aantonen van een QR – code was het niet mogelijk om gebruik te maken van de horecafaciliteiten. In plaats van een prijsuitreiking kregen alle deelnemers een goodiebag.

De maatregelen mochten de pret echter niet drukken en de organisatie laat weten dat zij de wedstrijd volgend jaar in zijn vertrouwde vorm wil organiseren.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum