Menwereld rouwt om Ton van der Ven

Afgelopen zondag begon als een hele mooie dag voor Ton. Hij ging op stap met zijn kleinzoon en had daarna een jachttraining gepland staan. Tijdens de training struikelde zijn paard, waardoor Ton lelijk ten val kwam. Er werd direct hulp geboden, maar later bleek het letsel te ernstig te zijn. Alle hulp mocht niet meer baten. “We hebben met veel pijn en verdriet veel te vroeg afscheid moeten nemen van Ton”, reageert zijn vrouw Anne Zaayer.

Ton was Technisch Afgevaardigde voor de KNHS en jurylid marathon en vaardigheid. Daarnaast was hij FEI Testing Technician en FEI Steward level 3. Naast dat hij veel naar (internationale) wedstrijden ging met zijn vrouw Anne Zaayer, was hij zelf actief in de jachtsport. Overal waar Ton kwam was hij klaar voor een gezellig praatje.

Het verlies van Ton is een groot gemis voor de mensport. We wensen Anne, familie en vrienden heel veel sterkte bij dit enorme en plotselinge verlies. Eventuele verdere berichtgeving volgt.

