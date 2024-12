Menwereld rouwt om vierspanrijder Christian Schlögelhofer

Zijn dood is het tragische gevolg van een ernstig ongeluk dat hij in oktober had. Christian Schlögelhofer was veel meer dan alleen een indrukwekkende sportman. Als meervoudig nationaal kampioen en succesvol deelnemer aan internationale kampioenschappen – waaronder Europese en Wereldkampioenschappen – drukte hij decennialang zijn stempel op de Oostenrijkse mensport. Zijn successen op nationaal en internationaal niveau maakten van hem een rolmodel voor jongere menners. Vele van zijn mensport vrienden en bekenden zagen hem begin september nog op het WK Vierspannen in Szilvásvárad, niet wetende dat dat de laatste keer was…

Christian zijn inzet voor de mensport reikte verder dan zijn eigen paarden. Zo was hij instructeur van het Oostenrijks jeugd talentenplan, waarin hij jonge menners vooruit hielp. Hij was niet alleen een mentor, maar ook een supporter die zijn charisma en levenslust doorgaf aan de volgende generatie.

We wensen zijn zijn familie, vrienden en iedereen die hem kende en waardeerde ontzettend veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bron: OEPS