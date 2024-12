Michael Mart, oprichter Bennington Carriages, overleden

Na de komst van Dusty & Fusty, een paar nogal chagrijnige Shetland pony’s, begon Michael te experimenteren met het ontwerpen van koetsen en tegen het begin van de jaren 1970 ontwierp en produceerde hij koetsen onder de merknaam Bennington Carriages.

Bennington Carriages

Michael streefde naar uitmuntendheid in alle aspecten van dit bedrijf. Uitzonderlijke techniek en klantenservice waren zijn passie en in 1979 werd dit erkend door ZKH Prins Philip, de hertog van Edinburgh, die ‘a Royal Warrant’ uitreikte dat van kracht bleef tot aan zijn dood in 2021. Michael werkte nauw samen met ZKH aan een aantal projecten, waaronder het omzetten van de passie van de hertog voor lichtgewicht rijtuigen door het ontwikkelen van een lichtgewicht maar ongelooflijk sterk aluminium wiel dat door de jaren heen is geëvolueerd en vandaag de dag nog steeds in productie is.

Michael werkte ook samen met talloze individuen en organisaties. Van het ontwikkelen van het beruchte Assepoester-rijtuig voor Disney tot het maken van eenvoudige, robuuste rijtuigen voor gebruik in de Verloren Stad Petra, innovatie en uitmuntende techniek waren standaard. Michael ontwierp een breed scala aan rijtuigen voor zowel wedstrijden als recreatieritten die op elk continent te vinden zijn, waarbij de wereldwijde export een aanzienlijk deel van de jaarlijkse productie uitmaakt. Met vestigingen in de VS en Australië werd Bennington Carriages, onder Michael’s leiding, synoniem voor innovatie, uitzonderlijke techniek en klantenservice van wereldklasse.

Michael was een groot voorstander van “bouw het goed, zorg dat het lang meegaat” en de overgrote meerderheid van de duizenden geproduceerde Bennington Carriages zijn nog steeds in actief gebruik, waarbij velen regelmatig terugkomen voor service en onderhoud. Hij geloofde heilig in het ontwikkelen van eenvoudige oplossingen voor complexe problemen en veel van zijn innovatieve ontwerpelementen zijn nog steeds in productie. Van stuurvertraging en het lichtgewicht wiel dat hij samen met ZKH Prins Philip ontwikkelde tot het gebruik van moderne materialen en productietechnieken, Michael was een voorstander van het ’traditioneel modern’ houden van zijn koetsen.

Voortgezet

Michael bleef actief betrokken bij het bedrijf Bennington Carriages en op de dag van zijn overlijden was hij nog steeds bezig met het schetsen van ontwerpen en het delen van ideeën die ontwikkeld gaan worden in 2025. Zijn nalatenschap zal worden voortgezet door dochters Sue en Wendy.

Michael Mart en zijn dochters

