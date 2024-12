Michael Mayer tevreden over eerste Wereldbekerwedstrijd

“Een behoorlijke eer”, laat hij na afloop aan Hoefnet weten. “Al is het een behoorlijke uitdaging hier in Genève om een goed parcours te bouwen. Dat komt omdat het een grote piste is, hij is 95m bij 60m. Het is daardoor lastig om het parcours niet te lang te maken -in verband met dierenwelzijn-, maar het moeilijk wel spectaculair en technisch genoeg zijn. Je wil dus dat er snel gereden kan worden maar dat de paarden wel terug moeten komen in tempo in de hindernissen. Het was mijn doel om een vloeiend parcours te bouwen dat genoeg uitdaging bood voor de rijders en daardoor spectaculair was om te zien voor het publiek.”

“Ik ben zeer te spreken over hoe Michael dit heeft aangepakt”, laat winnaar Boyd Exell na afloop weten. “Het was een vloeiend en snel parcours, maar tegelijkertijd moeilijk genoeg. Er waren meerdere rijders die op dezelfde plekken bijna of helemaal de fout in gingen. Het moet ook niet te makkelijk zijn, dat maakt de sport leuk. Maar doordat Koos de Ronde, Bram Chardon en Jérôme Voutaz vandaag in de eerste ronde op een halve seconden van elkaar eindigden, kan je zeggen dat het parcours klopte. Mijn complimenten aan Michael.”

Dankbaar

“Ik ben heel dankbaar dat ik hier in Genève mijn debuut heb mogen maken als parcoursbouwer binnen het Wereldbeker circuit. Vijf jaar geleden was dit mijn eerste Wereldbekerwedstrijd waar ik aanwezig was als assistent en dat ik hier nu de kans heb gekregen om te debuteren als parcoursbouwer is geweldig. Het grootste verschil is dat ik nu natuurlijk eindverantwoordelijk ben, mijn naam staat op de tekeningen als er dingen niet goed zijn moet ik ervoor zorgen dat het opgelost wordt.”

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik behoorlijk wat druk voelde voor aanvang van dit weekend. Ondanks dat ik nog niet zo heel lang parcoursbouwer op outdoor wedstrijden ben, heb ik daar mijn ritme in gevonden. Ik weet dan wat te verwachten. Bij je eerste Wereldbekerwedstrijd heb je die routine natuurlijk niet, ik was behoorlijk zenuwachtig! Maar het is allemaal goed gegaan en ik denk dat we goede sport hebben gezien. Daar doen we het met zijn alle voor toch?! Ik ga me nu focussen op het outdoor seizoen en hoop dat ik hier volgend jaar terug mag komen. Hopelijk kan ik dan nog een andere Wereldbekerwedstrijd aan mijn agenda toevoegen.”

Michael Mayer

