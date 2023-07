Mini-marathon en Teamwedstrijd tijdens Kaatsheuvelse Paardendagen 2023

De mini-marathon bestaat uit een kegelparcours gecombineerd met hindernissen die twee keer gereden wordt. De wedstrijd is aangemeld als impuls. De rubrieken worden verdeeld in paard, pony, enkel-, twee- of meerspan. Bij voldoende aanmeldingen wordt er ook een kinder- en hobbyrubriek uitgeschreven. Kinderen moeten begeleid worden door een volwassen groom.

De uiterste inschrijfdatum is zondag 10 september. Het inschrijfgeld bedraagt €15 en kan voldaan worden bij het secretariaat op de dag van de wedstrijd of tijdens het verkennen.

Klik hier voor meer informatie en de inschrijfformulieren.