Mini-minimarathon (demo) tijdens Schröder Masterclass

Op maandagavond werd er een competitie gehouden tussen acht tweespanmenners over twee manches in een parcours met poorten en twee hindernissen, ontworpen door Herman ter Harmsel. Jelle Dijkhof, René Schuiling, Pascal Meijerink en Guido Jansen reden in het eerste blok tegen elkaar, Antonie ter Harmsel, Dennis Peters, Rens Egberink en Geert Dijkhof in het tweede blok. Het publiek genoot van de spectaculaire show en sportieve wedstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Geert Dijkhof.

Dennis Peters vertelt: “We zijn gewoon een gezellige club en we doen graag iets voor elkaar. Ik nam de hindernissen mee en Herman de kegels. En kijk naar René Schuiling, die zit langer in de vrachtwagen om hier te komen, dan dat hij uiteindelijk op de koets zit. En toch komt hij als Herman dat vraagt! We zijn de jongens van Schröder dankbaar dat we onze sport hebben mogen laten zien aan heel wat publiek.”

Antonie ter Harmsel reed met een vierspanwagen van 650 kilo: “Ik heb geen tweespanwagen meer sinds ik vierspan rijd, dus aan het eind kon ik wel merken dat mijn paarden iets kracht te kort kwamen.”

Antonie was geselecteerd om mee te doen met het WK vierspannen in Hongarije, maar zag daar vanaf: “Ik heb dit seizoen twee paarden uit het vierspan vervangen door twee jongere paarden, maar hoewel ze al mooie dingen laten zien in de marathon, zijn we er gewoon nog niet klaar voor om aan een WK deel te nemen. Het is beter om eerst wat nationale wedstrijden te blijven rijden.”

Geert Dijkhof wint voor Dennis Peters en Antonie ter Harmsel