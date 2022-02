Minimale wijzigingen disciplinereglement Mennen 2022

Het is belangrijk dat het disciplinereglement altijd in samenhang moet worden gelezen en toegepast moet worden met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement gaat het disciplinereglement voor. Mochten de reglementen beide geen uitkomst bieden, dan moet er worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop staan.

Belangrijkste wijzigingen

Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen;

In navolging van het dressuur en springen, kent de discipline mennen vanaf 2022 ook geen verliespunten meer

De jurypositie aan de dressuurring tijdens SWM wordt gelijk getrokken met de FEI. Dit omdat de klasse M en Z ook de FEI proeven rijden.

Het A-traject voor eendaagse SWM wordt gelimiteerd.

Indien een organisatie geen mogelijkheid heeft voor het uitleggen van een A-traject mag als alternatief een Warming-up terrein gehanteerd worden

Klik hier voor de wijzigingen van het wedstrijdreglement Mennen

Klik hier voor het wedstrijdreglement Mennen 2022

Klik hier voor het wedstrijdreglement Mendurance (Geen wijzigingen sinds 2020)

Bron: KNHS