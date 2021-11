Minimarathon EGM vliegensvlug aangepast verreden

De organisatie en deelnemers stonden op scherp na de persconferentie: kon de wedstrijd bij Manege Meulendijks in Heeze, eerste selectiewedstrijd van District Zuid voor de “Strijd der Districten” doorgang vinden of niet? Na de bekendmaking van de avondlockdown door nieuwe coronamaatregelen, was de conclusie dat het zaterdagprogramma kon doorgaan, maar dat het zondagprogramma ingekort moest worden. Door de wedstrijd een uur eerder te laten beginnen, het parcours in te korten, de menners die afzagen van deelname deze kans te geven, en vooral een strak tempo in de dagplanning te houden, klopte het tijdschema precies.

Venijn in de staart

Het parcours omvatte twaalf poorten met lange lijnen, waarin drie hindernissen opgenomen met twee keer A tot en met D en één met A tot en met E – doorgangen, plus twee oxers op poort 2 en 12. Die laatste poort, heel listig en schuin opgesteld na de hindernis op 11, was een spelbreker voor veel menners die uit de hindernis gas gaven op weg naar de finish.

Hoewel er geen publiek aanwezig mocht zijn en de menners na de wedstrijd niet nog even gezellig in het restaurant van Manege Meulendijks konden napraten onder het genot van een hapje en drankje, waren het toch twee prachtige dagen met heel veel mooie sport, mede dankzij de flexibele instelling en bereidwilligheid van de Eerste Geldropse Menclub en natuurlijk alle deelnemers.

