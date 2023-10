Menindoor Nimmerdor komt er weer aan!

Vaste parcoursbouwer Paul Loman zal zorgen voor een leuk en uitdagend parcours in de grote rijhal. Het zal voor wedstrijdmenner en recreatierijder goed te rijden zijn.

Op vrijdagavond 25 november is het de mogelijkheid voor de ruiters en amazones om het parcours te rijden. Deze rijden 2 omlopen. Voor de besten deelnemers zijn altijd leuke prijzen. Daarnaast is er op vrijdag genoeg tijd over om te verkennen.

Losrijden kan in de kleinere rijhal, hier is van de zomer een nieuwe bodem in gekomen en een nieuw dak opgekomen. Deze bak is met een overdekte doorgang verbonden met de grote wedstrijdhal. Ook het bosgebied ‘De treek’ achter de manege is leuk om te rijden. Nimmerdor de ideale locatie voor een wedstrijd.

Tijdens de minimarathon zaterdag zijn er twee omlopen. Deze worden overdag verreden. De besten komen ’s avonds terug in de finale. Ook voor de jeugd is er de mogelijkheid om mee te doen in de jeugd rubriek.

Verdere info en inschrijven kan via de website of via MijnKNHS.

Klik hier voor meer informatie