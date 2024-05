Mogelijkheden tot inschrijven in Leek en Uithuizermeeden

Dressuur en Vaardigheid in Leek

Op zaterdag 1 juni is er een dressuur- en vaardigheidswedstrijd op de terreinen van Landgoed Nienoord in Leek. Om de wedstrijd door te kunnen laten gaan, kan de organisatie nog wel wat inschrijvingen gebruiken. Je hebt de mogelijkheid om twee dressuurproeven en twee vaardigheidsparcoursen te rijden. Wacht niet te lang en geef je snel op via MijnKNHS.

Outdoor minimarathon Uithuizermeeden

Op zaterdag 8 juni organiseert Stichting Paardensport Uithuizermeeden voor de tweede keer een outdoor minimarathon op de ijsbaan in Uithuizen. In een gemoedelijke gezellige sfeer staat op deze dag het ijsbaanterrein in het teken van de mensport. Even oefenen voor de volgende samengestelde wedstrijd in Leek, of gewoon voor de gezelligheid. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar spu9982@gmail.com

