Mooie marathondag op NK ponymennen in Oirschot

Bij de enkelspannen was Brent Janssen met winst in vijf van de acht hindernissen overduidelijk de snelste. Daan Verhofstad deed bij de tweespannen hetzelfde. Marijke Hammink, Aart van de Kamp Jr en Jannes Kinds waren aan het stuivertje wisselen met de beste tijden in de hindernissen. Jan de Boer moest in hindernis 7 en 8 toegeven op de concurrentie en een hoge notering in de marathon zat er daardoor niet meer in.

Na twee onderdelen gaat Tamara Pijl (vijfde in de marathon) nog steeds aan de leiding bij de enkelspannen. Cas Hendriks (zevende in de marathon) staat nog steeds bovenaan bij de tweespannen en Marijke Hammink heeft de koppositie bij de vierspannen overgenomen van Jan de Boer, die gezakt is naar plaats vijf.

Morgen wordt het afsluitende onderdeel van het NK, de vaardigheid, verreden.

