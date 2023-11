Mooie strijd op eerste indoor van het seizoen bij De Kroo

De wedstrijd ging vrijdag om 16.30 uur van start met de eerste voorrondes. Dat ging zaterdag tijdens het dagprogramma verder. De besten kwamen op zaterdagavond opnieuw aan start in de finales waar de prijzen werden verdeeld. Maar voor de jeugdmenners waren de eerste omlopen gelijk beslissend voor de eindrangschikking. De strijd tussen de 5 aanspanningen was spannend, want de nummers 1 en 2 eindigden binnen 1 seconde van elkaar. Noéemie Ghesquiere was net een fractie sneller dan Hannelore Timmerman en won.

Nicole Verburg werd 2e (foto: Samantha Fotografie)

Finale én voorrondes spannend bij enkelspan paarden

Zoals op de meeste wedstrijden was de grootste rubriek de enkelspan paarden. In de voorrondes werden al veel mooie ritten neergezet, maar er was maar plaats voor 7 toppers in de finale. Dat bracht een ongekend spannende strijd om de finaleplaatsen met kleine verschillen bij de plaatsen 2 t/m 7. Alleen Renate Provoost met Duran H, steeg met kop en schouders boven haar concurrenten uit: zij was ruim 13 seconden sneller. Ook in de finale waren de enkelspan paarden aan elkaar gewaagd. Ze begonnen weer op nul en het was het een genot om naar te kijken! Alleen als alles klopte en je foutloos bleef, kon je als winnaar uit de bus komen. Opnieuw was Renate Provoost het snelst. Ze snoepte 3 volle seconden af van de tijd van Nicole Verburg die 2e werd.

Twee keer eerste

Ook bij de enkelspan pony’s troefde Renate Provoost haar concurrenten af met haar crack Quibus. Zoals altijd bij een finale draait het erom dat de ballen blijven liggen, anders wordt winnen vrijwel onmogelijk. Snelheidsduivelin Maaike Hannewijk bleef foutloos maar gaf twee seconden toe op de eveneens foutloze Renate Provoost, die daarmee haar tweede overwinning van de avond pakte.

Bij de tweespan pony´s liet Sanne Janssen haar kwaliteiten zien. In de finale viel helaas wel een balletje, maar ze was zo snel, dat ze Joeri van Hulle met zijn foutloze rit toch royaal achter zich liet.

Mooi tweespandebuut

Bij de tweespan paarden was er een mooi deelnemersveld. Tijdens de finale waren Bram Chardon en Kees Koops aan elkaar gewaagd. Bij Bram vielen er 2 balletjes teveel waardoor Kees er met de overwinning vandoor ging. Kees reed voorheen altijd bij de enkelspan paarden en nam voor het eerst deel met een tweespan. Erg knap dat hij gelijk deze rubriek wist te winnen.

In Zeeland mogen de trekpaarden natuurlijk niet ontbreken. Er was een mooi en sterk deelnemersveld waarin de 3 finalisten aan elkaar gewaagd waren. De laatste starter, Antoinette Vermast, leek af te stevenen op een ruime overwinning. Helaas kreeg ze haar paard ineens niet richting de finish gestuurd en moest zij in het zicht van de haven een extra volte rijden. Dat kostte haar 2 seconden teveel op de tijd van David van de Voorde die zo de winnaar werd.

Antoinette Vermast werd 2e bij de trekpaarden (foto: Samantha fotografie)

Langspannen

Tijdens de gezellige finale avond werden de langspanrubrieken over 2 manches verreden. Bij de tandem pony’s zijn de heren Van der Sypt vaak goed aan elkaar gewaagd. Maar de pony van Mike van der Sypt had moeite met het nemen van de eerste poort waardoor hij in de eerste manche 24 kostbare seconden moest incasseren. Ewoud Dejonghe zette zeer mooie tijden neer met zijn tandem, maar helaas wilden de balletjes niet blijven liggen. Michiel van Hulle deed ook een knappe poging om mee te rijden met zijn tandem, maar de communicatie met de pony’s liep soms wat spaak. En zo won Nick van der Sypt deze rubriek overtuigend met twee vlotte foutloze omlopen.

Bij de vierspan pony’s stuurde de ervaren Bernd Wouters zijn pony’s met gemak naar de overwinning. Voor het Zeeuwse publiek was het mooi om te zien dat Linda Janssen met haar vierspan pony’s duidelijk progressie maakt. Ze reed heel knap naar de tweede plaats.

Bij de vierspan paarden was de strijd om de plaatsen 2 en 3 tussen Bruno Taverniers en Peter Schellens tot het einde erg spannend. Het scheelde uiteindelijk maar 0.14 seconden in de totale tijd over twee omlopen in het voordeel van Bruno. Winnaar Jonas Corten was niet te kloppen en sloeg een flink gat met zijn toptijden.

Op naar de volgende

De organisatie kijkt terug op een fantastische wedstrijd en is dankbaar voor de vele sponsoren en vrijwilligers. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de volgende indoor marathon in volle gang. Die wedstrijd is op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2024. Inschrijven is nog mogelijk per mail.

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.