Morgen gaat de SDD los in Ermelo!

Elk mendistrict vaardigt een team af, bestaande uit twee enkelspan pony’s, twee tweespan pony’s, twee vierspan pony’s, twee enkelspan paarden en twee tweespan paarden. Ook de jeugd strijdt tegen elkaar in een speciale rubriek, de Junior SDD.

Vorig jaar werd de Strijd der Districten voor de tweede keer op rij gewonnen door Mendistrict Zuid…. kan dit mendistrict de titel prolongeren, of gaat het kampioenschap naar Noord, Oost of West?

Programma

Om 08.30 uur is het parcours, neergezet door Bennie Steenblik en Rinie van de Burgt, klaar om verkend te worden. Vanaf 10.00 uur start de jeugd in drie groepen van ‘oud naar jong’. Elke groep rijdt twee manches en tussendoor wordt de bak gesleept. Om 15.00 kan het parcours opnieuw verkend gaan worden, ditmaal door de senioren, en een uur later vindt prijsuitreiking voor de Junior SDD plaats (te voet, om 16.00 uur).

De senioren beginnen om 16.15 uur met de rubriek Enkelspan Pony’s, gevolgd door de Enkelspan Paarden. Daarna de Tweespan Pony’s, Tweespan Paarden en de strijd wordt afgesloten door de Vierspan Pony’s. Elke rubriek rijdt twee manches en tussen de rubrieken door wordt de bak gesleept. Om 21.15 uur volgt de prijsuitreiking met van elk district één vierspan in de piste.

Deelnemers Jeugd SDD

Noord

Sanne de Jong, Precilla ten Hoeve, Femke de Jong, Sybren Visser, Isabella Ruardy, Lieke Huizinga, Ismay Kaptein, Stefan Mulder, Hilbert Visser, Alicia Kies, Daan Douwes, Hilde de Jong, Lucas Knijp, Lyanne Zuidema en Reno ten Hoeve

Oost

Lars Dekker, Fleur Letteboer, Sil Legemaat, Liza Beekhuizsen, Iza Bouma, Lotte Letteboer, Evy van Ooort, Denise Fix en Marius Montauban

Zuid

Hannah Groenenboom, Farah Lemmens, Ilse Looijmans, Charlie van Westen, Chelsea van Dijk, Romijn van Gestel, Carlijn Kuenen, Quinten van Beers en Tess Mertens

West

Leon van Rooijen, Fenna Steenbergen, Lianne Limpens, Sophie Zwijnenberg, Jolijn van Berge Henegouwen, Olivia Vuik, Bryan Limpens, Lieke van Klaveren, Melissa Stoop, Isabelle Langezaal en Mirthe Nijenhuis

Deelnemers Senioren SDD

Noord

1PO: Femmy Ruardy + Henry Borg

1PA: Frans Zeinstra + Bram Keizer

2PO: Atsje Bosgraaf + Dominique de Gelder

2PA: Tsjerk de Jng + Frans Wijts

4PO: Eric Mulder + Jaap van der Wal

Oost

1PO: Denise van den Brink + Anouk van de Beek

1PA: Carola Timmer + Jaap de Vries

2PO: Wout Kok + Rowan Timmer

2PA: Raymond Letteboer + Albert Hooyer

4PO: Ian van Dasselaar + Marijke Hammink

Zuid

1PO: Jack Lamers + Joris Lauwers

1PA: Charissa den Ridder + Arno van de Brand

2PO: Sjoerd Lenssen + Chantal Brugmans

2PA: Marcel Marijnissen + Niels Vermeulen

4PO:Kenny Kanora + Jonas Corten

West

1PO: Martin van Eijk + Ronald van Eijk

1PA: Gerard Schenk + Marco Delfgou

2PO: Wim van der Ende + Peter van der Ham

2PA: Sandor van Vliet + Thessa Dekker

4PO: Piet Doorn + Eline Geurs

Publiek, laat je zien door je kleur te bekennen

Uiteraard kunnen de rijders niet zonder het publiek op de tribunes om optimaal te presteren. Iedereen uit Nederland en België, van familie tot liefhebber, is dus van harte welkom. Moedig de deelnemers uit jouw district aan tijdens de spectaculaire Strijd der Districten door bovenkleding te dragen in de kleur van jouw District.

Ben je voor Noord? Oranje boven!

Ben je voor Oost? Vandaag is rood … de kleur van jouw team!

Ben je voor Zuid? Smetteloos wit!

Ben je voor West? Te wow … te blauw!

René Limpens in 2024

